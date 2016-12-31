劈腿小鮮肉 希臘駐巴西大使妻謀害親夫

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希臘駐巴西大使阿米里迪斯焦屍案出現驚人發展！里約警方今天指出，他的40歲妻子指使29歲情夫謀害親夫，並在家庭旅遊期間行凶、棄屍、焚屍。這兩名嫌犯已遭警拘留。

路透社報導，59歲的阿米里迪斯（Kyriakos Amiridis）26日晚間失蹤，他的巴西籍妻子奧里維拉（Francoise de Sousa Oliveira Amiridis）28日報警稱阿米里迪斯失蹤。兩人育有1名10歲女兒。

法新社報導，里約警局兇案組組長彭特斯（Evaristo Pontes）在記者會上指出，阿米里迪斯26日遭警官費柳（Sergio Gomes Moreira Filho）殺害。

奧里維拉28日報案指稱丈夫失蹤後，29日就在阿米里迪斯已遭焚毀的出租汽車裡發現他的焦屍。

29歲的費柳、40歲奧里維拉坦承有染。兩人之外，費柳24歲堂弟泰德斯奇（Eduardo Tedeschi）也遭拘留。

彭特斯指出，奧里維拉否認參與行凶，但招認知情。

路透社報導，費柳招認26日晚間在里約北郊新伊瓜蘇區（Nova Iguacu）的公寓殺害阿米里迪斯。調查人員馬加亮斯（Evaristo Magalhaes）告訢記者，費柳跟奧里維拉在幾天前預謀後，以8萬巴西幣雷亞爾（約2萬5000美元）買通泰德斯奇，負責在行凶時把風並協助搬運屍體。

法新社報導，今年獲任命為駐巴西大使的阿米里迪斯，21日起偕妻子前往里約熱內盧北部展開家庭旅遊，原定明年1月9日飛回首都巴西利亞。

奧里維拉本來報案稱，阿米里迪斯開車離開下榻的里約公寓後就沒回去，不過說辭出現諸多矛盾。遭棄置1座橋下汽車內的焦屍被發現後，警方對她進一步偵訊，並拘留費柳。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，調查本案警方表示，大使妻子跟年輕警官的姦情被大使發現後，兩人痛下殺機。據報調查人員在兩人暫宿的里約新伊瓜蘇區妻子名下公寓內發現血跡。

辦案人員研判，凶嫌28日清晨3時（當地時間）許將屍體移出公寓，奧里維拉數小時後報案，29日上午棄屍並焚屍。

法新社報導，費柳坦承跟阿米里迪斯曾發生打鬥，他出於自衛才會勒死對方。

巴西總統泰梅爾（Michel Temer）致函希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）說，這起謀殺案讓他十分沉痛，他向阿米里迪斯親友及希臘人民致哀。（譯者：中央社何宏儒）1051231

(中央社)