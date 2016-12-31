新開幕養生館 尋芳客熱論召來警臨檢

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新幕養生館吸引尋芳客嘗鮮，也引來警方臨檢。（李義翻攝）

高雄市楠梓區一家標榜輕熟女養生館新開幕，立即建立口碑，引發尋芳客在網路論壇討論，也吸引不少好此道者前往嘗鮮，卻也召來警察臨檢，當場把一對沐浴完，正準備提槍上陣的男女查獲。

「輕熟女、經驗豐富、手法純熟」在論壇上引起熱議誇讚，也吸引不少尋芳客詢問，想去嘗鮮。

楠梓警分局行政組網路巡邏發現，立即鎖定取締，但業者也不是省油的燈，店內沒有小姐，都是等客人上門後，測試身分後，再電召小姐到店內為客人服務。

警方與業者鬥智，日前，警方改採守株待兔方法，在店外守候，見有男客上門後，仍按兵不動，等待十餘分鐘後，認為時機成熟登門臨檢，果然，４０歲陳姓男客與４６歲陳姓女服務生都已沐浴完。

裹著浴巾的陳女起初矢口否認要性交易，堅稱：「才洗完澡就接到通知要幫客人按摩」所以來不及穿衣，用浴巾裹身。

後來，陳男坦承談妥以１５００元準備進行半套性交易，陳女見男客都承認了，無從狡賴，才俯首認罪。

警訊後，陳女等人依違反社會秩序維護法裁罰，蔡姓負責人則依妨害風化罪嫌移送法辦。

(中時)