MLB》達比修有又來了 左手還能投變化球

達比修有在IG秀左手投變化球影片。(截自達比修IG)

遊騎兵隊日籍王牌達比修有。（美聯社資料照）

日籍遊騎兵隊右投達比修有，能用左手投球已非新聞，30日他在個人instagram再分享左手練投影片，不僅能丟直球還能投變化球，曲球、滑球都難不倒他。

左手投球最快能飆到80英哩(約128公里)，達比修有左手不僅有球速，近日又在instagram分享左投影片，展現多樣球種和控球能力。大聯盟史上首位「左右開投」是曾效力過運動家隊、藍鳥隊的范戴提(Pat Venditte)。

達比修有2012年與遊騎兵簽下6年合約，即將進入合約最後一年，遊騎兵隊私下也有和他談過延長合約計畫，不過真正正式談約要等到春訓才會展開。

球隊總經理丹尼爾斯(Jon Daniels)對達比修有深厚期許，且看好新球季達比修有會有猛獸般表現的一年(monster year)，「當他登上投手丘，絕對是比賽中最強的一員。」達比修有2017年才滿30歲，外界看好他至少能拿到4至5年的延長合約。

(中時電子報)