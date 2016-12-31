硫化氫中毒 宜蘭肥料工廠2死5傷

宜蘭縣冬山鄉一家肥料工廠，因工人吸入硫化氫而送醫，意外造成2死5傷，圖為受到輕傷的工人送到羅東博愛醫院急救。（李忠一攝）

林姓、游姓疑因清洗槽池後昏迷，經送醫宣告不治。（李忠一翻攝）

宜蘭縣冬山鄉一家肥料工廠今天（31日）上午10時許發生一起工安意外，林姓、游姓工人先後在廠區清理槽池時，疑因吸入硫化氫後中毒昏迷，2人送醫後雙雙不治，家屬悲痛不已，許姓廠長等5人也因為吸入硫化氫，受到輕傷送醫。

宜蘭縣勞工處表示，發生工安事故的肥料廠，主要是收受斃死豬等廢棄物後再利用為肥料的廠商。初步了解，林姓男子先進入槽池後昏迷，游姓男子見狀後趕緊下去救援，但也因硫化氫中毒昏迷，許姓廠長見狀後先以風扇通風，打算再救出2人，卻與其他工人都因吸入硫化氫而送醫。

林姓、游姓男子分送羅東博愛、羅東聖母醫院，但2人到院前無生命跡象，經急救後宣告不治，許姓廠長等5人也分送2家醫院，由於傷者身上殘留硫化氫，雖然送進醫院前有除汙，但因為硫化氫濃度太高，讓羅東聖母醫院醫護人員難以作業，一度疏散急診室。

消防局表示，該工廠平時定時清理硫化氫及水混合的廢氣液體，平時空氣中也會散發硫化氫味道，但案發時濃度較濃，以致林、游先後中毒倒地。這起工安意外確切的發生原因，仍待進一步釐清。

(中時)