陳少霞甜嫁法拉利之父 豪宅曝光有湖還有公園
40歲香港女星陳少霞昔日曾演出陳小春版《鹿鼎記》中「雙兒」一角聞名，今年8月她閃電嫁給大她20歲、身家約32億台幣的「中國法拉利之父」李文輝，小倆口完婚後享受家庭生活，陳少霞也常燉中藥替老公補身，盼早日做人成功，昨(30日)她分享跟狗狗玩樂照片，在上海的豪宅也同時曝光，有湖與小公園，相當豪華。
曾有過一段婚姻的陳少霞今年8月和李文輝再婚，她透露因兩人都是基督徒，在朋友聚會認識後便一拍即合，開始交往，有天男友問她：「要不要一起上婚前輔導？」她隨口回：「好，上囉！」就這樣被求婚成功，如今她與前夫生的2個女兒也接受了新爸爸，全家人展開新生活。
昨陳少霞分享和五隻愛犬互動的照片，夫妻倆在上海住的別墅也隨之曝光，不僅內部舒適溫馨，外頭還有有如小公園的後院與一片湖景，網友也相當羨慕，直喊：「美人配美景」。
(中時電子報)
關鍵字：陳少霞
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