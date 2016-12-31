陸房市走過瘋漲年　2017恐難降價

從年初熬夜裹棉被排隊買房，到下半年為了買房假離婚或假結婚，中國大陸許多城市歷經瘋狂的房價飆漲年，官方調控措施不斷出手，但專家多預測，明年房價難降，只是交易會減少。

2016房價上漲現象，當屬「假結婚、假離婚」最有話題性。由於在地戶籍購房有優惠，外地人不惜透過假結婚手段取得當地戶籍；又因首購族有優惠，一些夫妻不惜離婚，讓一方名下沒有房產，符合首購資格。

根據大陸國家統計局官網公布的數據，今年各月份與去年同期比較，新建商品住宅房價上漲超過4成的有南京、合肥、廈門、深圳，上海、北京也超過3成。

根據新浪樂居的房地產新聞，中金公司、國安君安、中信證券、瑞銀證券、方正證券等報告顯示，歷經2016年的暴漲後，2017年房市會面臨調整，但房價不會明顯下跌，仍取決於官方的貨幣政策和是否有更嚴格的調控措施。

21世紀經濟報導引述安邦集團表示，預計明年商品房銷量會下降一成，但由於土地取得成本、開發商資金鏈收緊和通漲預期等因素，明年一線城市房價沒有大跌基礎。

房價高居不下，部分房仲只好額外提供「假結婚、假離婚」服務。一名女士告訴中央社記者，因為沒有上海戶籍，限制較多成本也較高，房仲直接問她是否願意假結婚。根據網路資料，這類交易的代價大約是人民幣5萬到10萬元。

這名女士說，未婚者對這樣的提議會遲疑，但部分離過婚的人可能較無所謂。

而為了取得首次購屋優惠，上海民政局也出現辦理離婚的潮流，網路上出現這樣的段子：「為了買房而離婚的才是真愛，關係不好的不敢離婚」。但現實中，新聞報導也不乏「弄假成真」造成家庭悲劇的例子。

這些現象凸顯了房價上漲帶動的買房焦慮，而「買不起房」的民怨也讓當局不得不重視。

有分析指出，這輪房價上漲的近因是官方2015年對房市定調「去庫存」的刺激政策。由於土地供應不足，限購限貸政策往往加劇購房恐慌，不一定能緩解房價上漲。

大陸9月和10月有24個城市提出加強限購限貸的調控措施，12月的中共中央經濟工作會議首次將房市問題點出，表示「房子是用來住的，不是用來炒的」，將研究長效機制，嚴格限制信貸流向投資投機性購房。

每日經濟新聞引述方正證券首席經濟學家任澤平指出，這次的房價調整會持續到2017年底或2018年上半年，若土地供給沒法配合或長效機制不理想，2017年底或2018年上半年會面臨新一輪上漲壓力。1051231

(中央社)