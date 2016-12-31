習近平：上海自貿區制度創新複製全大陸

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中共總書記習近平近日對上海自貿試驗區的「制度創新」表示，目前已有一批重要成果複製推廣到全大陸，要力爭更多可複製推廣的制度創新成果，彰顯全面深化改革和擴大開放的試驗田作用。

上海自貿區之後所通過廣東、天津、福建自貿試驗區，就是以上海自貿區試驗內容為主體，結合自身特點在促進大陸與港澳經濟深度合作、推動京津冀協同發展、深化兩岸經濟合作等方面開展差別化探索。

新華社今天報導，習近平表示，建設上海自貿試驗區是中共中央、大陸國務院在新形勢下全面深化改革和擴大開放的一項戰略舉措。

他說，上海市、商務部3年多來，緊抓制度創新這個核心，主動服務國家戰略，已有一批重要成果複製推廣到全大陸。

習近平表示，上海自貿區要研究明確下一階段的重點目標任務，「大膽試、大膽闖、自主改」，力爭取得更多可複製推廣的制度創新成果，進一步彰顯全面深化改革和擴大開放的試驗田作用。

大陸國務院總理李克強則說，上海自貿試驗區為全面深化改革、推動高水準對外開放積累寶貴經驗；上海自貿區未來應繼續改革探索、轉變政府職能、激發市場活力、培育發展新動能和國際競爭新優勢。1051231

(中央社)