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深蹲 跑步 久坐 騎車…誰最傷膝蓋？ 膝關節保健必知

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退化性膝關節炎
膝蓋關節疼痛嗎？這不是世界末日，先看看是不是姿勢不正確導致的發炎狀態。（示意圖／達志影像shutterstock)

「退化性關節炎是自然老化現象，年紀到了就會膝蓋痛，年輕人不會有這毛病」、「膝關節軟骨一旦破壞，就無法再生」、「女性比較容易得退化性關節炎，跟骨質疏鬆有關係」…，這些都是民眾口耳相傳對膝蓋的認知。不過有醫生認為，其實許多被診斷為「退化性關節炎」的病例根本不是退化，只要把握治療的黃金期，恢復健康活跳跳，真的不是問題。

大部分因膝痛、緊繃、關節腫脹、行動困難而被診斷為退化性膝關節炎的病人，其實是罹患了「內側磨擦現象」引發的「內側磨擦症候群」，可以得到確實的治療。

現職為大林慈濟醫院國際膝關節健康促進中心主任的呂紹睿醫師，在《自己的膝蓋自己救－退化性膝關節炎真相》一書中，就其長年的臨床醫療經驗詳細分析，對民眾對膝關節的種種問題，提出下列看法：

1.跑步和搬重物會傷膝蓋?

呂紹睿醫師表示，其實膝蓋內的軟骨是可以承受像跑步這種間歇壓力的構造，跑步其實可以促進軟骨的新陳代謝，但由於軟骨沒有神經細胞，不會痛，所謂的膝蓋痛，其實是韌帶過度拉扯使用過當導致，和軟骨無關。搬重物也是，除非膝蓋已經受損變形，否則在彎曲膝蓋時，過程盡量放緩慢，不要傷到韌帶和其他軟組織(如內側皺襞)才是更重要的關鍵。

2.下樓梯比上樓梯更傷膝蓋?

其實不管上樓梯下樓梯，除了膝蓋的承重力不同外，膝關節彎曲的角度夾擊內側皺襞的軟組織造成摩擦更是重點。由於上下樓梯必須不斷重複膝蓋伸直彎曲，的確傷膝蓋，並非適合的日常運動。如果非得爬樓梯，呂醫師建議維持膝蓋微彎的姿態，減少膝關節彎曲的角度，並且藉由扶手分擔腿的力量，一步一步慢慢上下，較能避免傷害。

3.深蹲也傷膝蓋?

最近流行用深蹲來減重塑身，調整體態，但也有不少人蹲出膝蓋疼痛。呂醫師認為，這也是關節角度的問題，只要角度正確而且緩慢，正確的深蹲不會傷害膝關節，但是許多人拿捏不準深蹲的角度，這才是問題所在。

4.游泳是最好的膝關節復健運動?

水的浮力的確可以減輕體重對膝蓋的壓力，不過呂醫師建議，標準的自由式是最好的泳式，至於蛙式則因為需要重複膝蓋彎曲伸直，如果不瞭解正確的用力節奏，反而又因摩擦過度傷到內側皺襞。

5.騎腳踏車可增加膝關節活動能量?

有人認為跑步、健走都傷膝蓋，那麼騎腳踏車應該是好些的運動吧？呂醫師認為，騎腳踏車也會因為重複彎曲而增加內側磨擦次數，讓情況惡化。騎乘時應該盡可能調高椅墊，減少膝關節彎曲的角度，用力踩下、輕鬆放回，才能預防內側磨擦症候群發作。

6.減少活動，多坐少動可以保護膝蓋?

呂紹睿醫師指出，已經被診斷為退化性膝關節炎的病患，不是要減少運動或是停止運動，而是要適度運動，同時避免爬山、爬樓梯、騎腳踏車、游蛙式等必須重複膝關節彎曲超過50度的運動，也因此，健走、跑步反而是最適合的活動。另外，長時間久坐其實也對膝蓋很傷，因為長時間讓90度屈膝，讓內側皺襞長時間被兩側軟骨夾擊，一站起來當然就痛得不得了。

葡萄糖胺、軟骨素、玻尿酸，都是軟骨的成分
葡萄糖胺、軟骨素、玻尿酸，都是軟骨的成分。(圖/時報出版提供 取自《自己的膝蓋自己救》一書)

至於有的民眾會選擇以葡萄糖胺及相關口服營養補充製劑(如軟骨素)，希望對「退化」性膝關節炎產生治療效果，呂醫師認為，「除了傳統的『吃啥補啥』的心理作用外，主要是這些產品具有類似消炎止痛藥物的速效，可抗發炎以緩解疼痛症狀，能在短短幾天就讓使用者感受到效果。不過，迄今仍無足可採信的研究報告證實長期服用這些營養補充製劑，能改變膝關節持續『退化』的自然病程。」

(中時電子報)

文章來源：呂紹睿醫師:踏腳石─退化性膝關節炎患者的棲息地

關鍵字：自己的膝蓋自己救呂紹睿膝關節退化性膝關節炎大林慈濟醫院時報出版
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