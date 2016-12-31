陳建仁：中梵對談對中國教友很重要
梵蒂岡與中國建交傳聞不斷，之前訪問梵蒂岡的副總統陳建仁今天表示，他日前見教宗方濟各和教廷國務院長帕洛林樞機主教，他們一再表示，中梵對談是關於主教任命問題，以教廷立場，希望全世界天主教徒都受到教宗祝福，中梵對談對中國大陸教友很重要。
陳建仁在與中外媒體茶敘時強調，台灣和梵諦岡的關係，目前都很正常。其實他相當了解，以梵蒂岡的立場是希望全世界的天主教徒都能夠受到教宗的祝福和教宗的牧養。所以中國大陸上千萬的天主教徒，分屬愛國教會和地下教會，但站在教宗的立場，希望所有的天主教徒都能同歸一牧，同屬一棧，都在教宗的祝福之下。目前的對話就是這個功能。
陳建仁說，他們也覺得，目前的中梵對話對中國上千萬的教徒非常重要，因為每位天主教徒都能希望得到教宗的祝福。在此對談過程中，也希望在中國的信仰自由、主教任命、傳教自由、教友之間互相宣教的自由等，能夠發揚。
陳建仁表示，教宗也一再強調，中華民國和教廷國共享普世價值，包括民主自由法治人權和人道等，所以最近我國和梵蒂岡的來往都在人道救援方面有很多，帕羅林主教也說，兩國有共同的普世信仰，也祝福台灣天主教徒和所有國人能夠平安喜樂。所以我們認為，台梵關係是在往穩健的方向持續發展。
(中時)
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