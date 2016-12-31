直播》年金改革委員會 國是會議北區場次

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總統府國家年金改革委員會 國是會議 分區會議北區場次│20161231中視新聞 LIVE直播

行政院年金改革辦公室今舉行分區會議，北區場次在今日下午登場，明年1月7日、8日、14日將分別在中部、南部、東部舉行。

(中時電子報)