交友軟體相約開趴 警搜出多種混和性毒品

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李嫌移送法辦。（葉書宏翻攝）

警方搜出多種毒品。（葉書宏翻攝）

20歲李姓男子昨透過交友軟體，邀約25歲林姓男子、25歲涂姓女子一起到新北市新店某汽車旅館開趴，3人行經華中橋頭時遇警方攔查，當場在李嫌口袋內發現搖頭丸、搖頭丸咖啡包、FM2、K他命等毒品，李嫌坦承持有，訊後依違反毒品危害防制條例法辦。

警方昨執行中和區華中橋路檢勤務時，攔查1輛白色小客車，副駕駛座李嫌見警神色慌張，右手置放於褲子口袋內疑似藏匿物品，警方先在副駕駛座冷氣排風口發現內含K他命殘渣的吸管1隻，遂嚇令李嫌下車接受盤查。

警方在李嫌右後口袋內查獲搖頭丸5顆、粉狀搖頭丸咖啡包10.31公克、FM2毒品5顆、K他命2.94。

李嫌坦承持有，他供稱，毒品都是自己吸食，在北市某夜店向不知名人士購買的；因涂女在交友軟體上說心情不好，才會相約一起要到汽車旅館開趴。警方對3人實施驗尿，李嫌訊後則依違反毒品危害防制條例法辦。

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(中時)