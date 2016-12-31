看民調 蔡總統：重點是知道自己做什麼
總統蔡英文今天舉行年終談話記者會，蔡總統說，民調對政府來講，是一個觀察點，但重點是政府知不知道自己在做什麼，心中有沒有一個議程、一個處理問題的期程與處理的方法。
蔡總統今天早上在總統府內和中外媒體茶敘並發表年終談話，媒體詢問蔡總統執政半年多來，對民調逐步下降的心情是什麼？如何讓民調能提升上來？
蔡總統表示，民調有很多種，解釋民調現象也有很多種，重點在於看民調時，知不知道自己在做什麼，知不知道心中的議程和所要做的事情有沒有一步步在做。
蔡總統指出，初期的民調，尤其是剛就任或當選的民調，在任何國家都是民調最高期，不可能永遠維持在高水準，一定有起起伏伏，如果執政成功，在執政進入穩定期或進入到民眾感受到政府所做事情成效時，民調會自己會再往上走去。
蔡總統說，民調的起起伏伏當然要注意，這是民眾感受的問題，更重要是知不知道自己在做什麼，2016年和2017年是進行未來國家工程的奠基打樁時期，若2016年和2017年沒有處理這些基礎工程，後面改革和國家發展就沒有好的基礎。
蔡總統說，2016年的當選，背負很多人民對社會長期累積問題必須要處理的期待，新政府也可以說為避免社會的紛擾，所以不做這些事情，也可以這樣，但她覺得選民要的是要做事、要解決問題，或許新政府可以做更好，讓紛擾降低一點。
蔡總統相信改革過程中一定有一定程度的不安情緒，當然也很多人期待，改革可不可以快一點，兩種情緒的交織，對政府來講，必須平衡人民對改革的感覺與感受；民調對政府來講，是一個觀察點，但重點是政府知不知道自己在做什麼，心中有沒有一個議程、一個處理問題的優先順序期程與處理的方法。1051231
(中央社)
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