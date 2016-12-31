年金改革分區座談登場 團結工聯場外抗議

年金改革北區座談今天登場，各縣市產業總工會、全國性總工會等組成的「團結工聯」在場外集結，抗議年改會所提的方案只是要砍年金，根本是「繳多、領少、圖利資方」。

蔡英文政府上任後，落實推動年金改革，召開20場總統府國家年金改革委員會議後，要在北中南東召開4場分區座談，首場北部分區座談今天下午登場，多個公教勞團體手持「假改革、真鬥爭」等標語，在場外抗議。

團結工聯指出，不論是年改會委員的組成，還是受邀參加年金國是會議的成員，都缺乏全國900萬基層勞工的參與，這樣根本無法瞭解廣大勞工的需要和聲音，「根本是假民主」。

其次，根據行政院年金改革辦公室擬定的改革構想與備選方案，未來將逐年調高公教勞的保費費率。公、教人員退休金現制法定費率12%至15%、8%至12%逐年調高為12%至18%、12%至18%；勞保由6.5%至12%，逐年調至9.5%至18.5%。

團結工聯表示，這將加重勞工負擔並且降低年金給付，讓原本就缺乏退休保障的勞工更沒有保障。年金改革北區座談今天下午2時舉行，參與座談的代表也在現場民眾的歡呼聲下走進會場。1051231

(中央社)