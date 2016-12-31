澳洲1音樂活動發生踩踏 80人受傷

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澳洲一個音樂節活動發生踩踏意外，19人需送醫。(圖取自fb)

澳大利亞一場音樂節活動昨(30)日晚間發生踩踏事故，導致80人受傷，其中19人傷勢較重。

該事故發生在澳洲南部的維多利亞州海邊小鎮洛恩，警方在聲明中說，當時一場音樂節演出剛剛結束，觀眾陸續退場，前排有人失去平衡跌倒在地，引發恐慌情緒，隨即發生踩踏。

事發後，急救人員緊急趕赴現場，因傷勢較重被送往醫院治療的19人均為20多歲的青年，其中13名為女性，6名男性，均無生命危險。民眾認為，因出口過窄無法應對現場大量觀眾退場是導致這起事故的原因。

音樂節活動主辦方已緊急暫停後續演出活動，並表示正在對演出場地的出口進行調整。

(中時電子報)