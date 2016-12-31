開放福島食品 蔡英文：不一定用公聽會方式
開放福島食品議題，最近在台灣引發不小衝突。總統蔡英文表示，希望公眾的溝通能持續下去，用各種方式進行，到不一定用公聽會方式，這議題沒有既定時間表與特別急迫感，希望社會再理性空間進行問題。
此外，被問到執政團隊相關議題時，蔡英文主動提到網路謠言氾濫。她說，近來一些事情，不僅在台灣，在國際也是，網路有很多不實消息或假新聞散布，狀況滿嚴重，這是國際上很多國家都很頭痛問題，尤其透過LINE封閉式平台散布，讓政府政策與訊息有時候受到嚴重扭曲，政府與社會信賴也受到影響，這是我們整個社會要面對，也會持續研究怎樣處理這問題。
蔡英文今天與中外媒體茶敘時表示，對福島食品進口，有裡醒討論空間，也必須進行理性討論，在立院委員們，決定開公聽會，也都願意配合當公聽會，只是很遺憾，這些公聽會內，有一些紛擾，甚至阻礙公聽會正常進行，
她說，在處理這問題上基本原則，是保護國人健康，也要進行公眾溝通及理性討論，也感謝很多公民團體願意幫忙公眾的溝通。
(中時)
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