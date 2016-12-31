得大獎感言太短遭批沒誠意 李鍾碩：太緊張

李鍾碩30日以《W兩個世界》奪下大賞。（圖／取材自MBC）

李鍾碩解釋是因太緊張，才無法好好傳達感謝之意。（圖／取材自李鍾碩IG）

韓星李鍾碩昨（30日）在韓國「MBC演技大賞」以《W兩個世界》和劇中女主角韓孝周共同拿下「最佳情侶獎」，兩人分別再獲「最優秀演技獎」男子、女子獎，最後李鍾碩更勇奪由13萬名觀眾票選出的最終大賞，但他事後卻因過於簡短的得獎感言，遭部分網友砲轟沒誠意，引發不少討論。

昨一宣布李鍾碩獲得大賞時，拍檔韓孝周馬上為李鍾碩開心拍手，而李鍾碩本人則面露吃驚表情，上台後即簡單地感謝工作人員、粉絲，講完3句：「我不太會說好聽話，謝謝各位，我會繼續努力」便打算下台，最後被主持人金國振叫住，請他留步多說幾句話，接著他才又笑說自己吃了兩粒清心丸才來，現在有點想睡覺，依舊沒多說就結束得獎感言，看得出他有點不知所措。

事後有網友認為李鍾碩得獎感言太簡短，直批他沒誠意，但也有粉絲覺得應該只是他太害羞，而李鍾碩凌晨則在IG上傳和劇組的合照，並留言表示是因為從來沒這麼緊張過，上台時因為太緊張而沒能向所有要感謝的人傳達謝意，稱自己絕對不會忘記要感恩，「會懷着謙遜的態度，努力回報大家給的這個大獎。」

(中時電子報)