元旦連續假期 新店警交通疏導管制
元旦連續假期將至，各重要聯外道路、國道交流道及風景區將出現大量車流；為加強交通秩序，發揮整體運輸系統功能，新店警分局提醒，用路人於新烏路往新店方向車輛壅塞時，可行駛替代道路。
由廣興路、康雅倫路、永興路等產業道路分流往新潭路、華城路，經安康路至安康交流道上國道三號高速公路；北宜路（由坪林往新店方向）車輛壅塞時，可由長春路經新坡一街或能仁路匯入中興路至新店交流道，上國道三號高速公路，上述兩路段已由新店區公所於相關路口廣設指示標誌，指導駕駛人提早改道行駛，以減輕新烏路及北宜公路交通負荷。
105年12月31日及1月1日7時至12時新店警分局配合高公局實施國5南下（石碇、坪林入口）高乘載管制，特別的是承載孕婦（含自行開車或搭乘）之未滿3人小型車，並不受國道高乘載管制（含周日國五北上常態高乘載），請用路人主動出示孕期內之孕婦健康手冊及附照片身分證明等2項證件，以備查驗放行。
另轄區內各風景區，如烏來溫泉風景區、石碇千島湖風景區、深坑老街等遊憩觀光景點，也因地制宜規劃實施交通管理措施，以避免交通壅塞，提升車流運行速率，讓每一位遊客民都可以悠然度過開心的連假假期。
(中時)
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