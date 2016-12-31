陸加大外資利用 將支持外企上市
中國大陸將支持外資企業在大陸上市，進一步擴大對外開放。
綜合新華社及央視網報導，在境外設立的外國公司在大陸上市一直受到多種限制。大陸國務院日前通過擴大對外開放和利用外資的通知，其中包括支持外資企業拓寬融資渠道（管道），在主板、中小企業板、創業板上市，以及發行企業債券等融資工具融資。
其他措施還包括對外資政策進行公平競爭的審查，不得擅自增加對外商投資企業的限制；按照內外資企業統一標準審核外資企業業務牌照和資格申請；保護外資企業智慧財產權等。
這一通知還將修訂外商投資產業目錄，放寬外商在銀行、證券、期貨、保險領域的投資限制，並對地方政府公布優惠政策吸引外資等方面做出規定。1051231
(中央社)
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