被問一中 總統：不必隨外人的調子起舞

總統蔡英文今天與媒體茶敘，被連番追問「一中」議題，她強調，「我們不太需要跟著外面的人的調子來起舞」、「中華民國是一個獨立主權的國家，這件事情從來沒有動搖過」。

蔡總統今天與媒體進行年終茶敘，對於兩岸議題，蔡總統在致詞提到，北京當局，正一步步地退回對台灣分化、打壓，甚至威脅、恫嚇的老路，「我們希望這不是北京當局政策性的抉擇」；她隨後接受媒體提問時，也兩度說到，「希望這個變化不是北京當局一個政策性的抉擇」。

媒體追問，蔡總統能否具體回答，政府對國際社會的「一個中國政策」的看法是什麼？

蔡總統說，「我們不太需要跟著外面的人的調子來起舞」，很多對兩岸關係的詮釋、想法跟意見，這是我們參考的，但是她在520演講裡面講得很清楚，「中華民國是一個獨立主權的國家，這件事情從來沒有動搖過」。

她說，對於兩岸關係的處理，態度很清楚，她覺得，兩岸關係確實是所有台灣人的挑戰，是一個國家的挑戰，因此也有很多創意的空間，很多人試圖想要在這個困難的關係中找尋解決問題的方法，因此很多想法、意見、說法，這些都不是壞事，大家討論、一起發想，「但不要忘了，我們做為一個主權獨立國家的這件事情是我們集體的共識」。

外媒也追問，所謂的兩岸新共識，如果總統同意，中華民國憲法是一中憲法的前提下，是不是表示這個新共識將會建立在兩岸同屬一個國家的基礎上？

蔡總統則說，「我們不需要在這個時候就跳進任何結論」，她的基本立場還是一樣，先了解自己的定位，然後再求兩岸之間發展的可能性，這個優先順序不要把它搞錯了。

她說，兩岸所面對的困難，雙方是需要有些彈性，但她覺得更重要的是內部的共識跟內部一定程度對這個問題的團結意識的形成，才是最重要的。

蔡總統強調，兩岸的問題絕對不會是一個總統、一個政黨、一個政府可以單獨地替2300萬人做決定的事，這確實是一個很大的國家工程，過程中每個人的參與、討論都很重要，國家面臨許多重大議題，這些議題絕不是一般的公共議題或政策選擇的問題。它牽動的是每個人心裡所堅持的價值，這就需要有一些時間做社會溝通。

蔡總統說，從520以來，都抱持一個態度，在冷靜理性的基礎上，雙方都應該坐下來好好的談，「兩岸並不是沒有談的空間，也不是沒有創意的空間」，只要能夠冷靜、理性抱持著一個具有彈性的態度，相信可以找到讓雙方維持和平穩定關係的解決方法。

另外，對於亞太和平研究基金會董事長許信良日前說，大陸要把台灣邦交國挖走，「我們歡迎得很」，但大陸不會這樣。沒邦交國，對台灣生存發展一點關係都沒有，「小國對我們只是負擔」。

蔡總統說，她尊重許信良個人的看法，沒有特別的說法，對於未來有很多人有很多不同的看法，總而言之，還是要把整體的處理原則做一個釐清，「我們希望維持一個和平穩定的情勢，在和平穩定的情勢當中找新的機會」。1051231

(中央社)