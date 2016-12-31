星光幫盧學叡身分資料被po網 健保署道歉

星光幫歌手盧學叡日前在臉書表示，他去健保相關單位辦事，身分證影本竟然被承辦人員po上網；健保署長李伯璋今天代表健保署對盧學叡道歉，並表示會做懲處。

盧學叡日前在臉書表示，他去健保相關單位辦事，身分證影本竟然被承辦人員po上網，但劉姓辦事員已真誠道歉，他既往不咎，希望大家開開心心準備迎接新年。

衛生福利部中央健康保險署長李伯璋今天證實有此事件，該名承辦劉姓男子隸屬北區業務組，經普考錄取，是年輕新進人員。政風人員日前已展開調查，劉男也坦承做錯，自承因為真的很喜歡盧學叡，是他的粉絲，才會情不自禁犯錯。

李伯璋說，他代表健保署向盧學叡道歉，這個錯誤也不會受害人說原諒就當沒事，健保署一定會處分承辦人員。至於處分輕重，相關公文近日會送到他面前，他再來定奪。

他也說，健保署對於曾犯錯的員工都會造冊並加強管理，由此案可知署內人員的資安、隱私觀念還有待改善，將儘速強化相關訓練，以免類似個案再發生。1051231

(中央社)