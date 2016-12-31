國5午後塞車 石碇到坪林低於40公里

今天是元旦假期第1天，天氣好，出遊車輛多，高公局觀測，上午國道5號有高乘載管制，車雖多但仍順暢，中午管制解除，開始塞車，下午1時50分，石碇到坪林車速不到40公里。

高公局在3天元旦假期，都實施國5高乘載管制，今天是從上午7時到中午12時，在南下南港系統、石碇及坪林，各交流道之南下入口匝道管制。

根據高公局路況資訊，上午國5車流量比平常多，上午7時實施高乘載管制前，有一波車潮，但上午車流大致順暢，車速至少都在60公里以上；不過，中午高乘載管制解除後，開始出現壅塞，南下石碇到坪林，車速只有33公里。

今天上午國道塞車以國1新竹最嚴重，國1南下湖口-新竹車速都只有20多到30多公里，到下午近2時，湖口到湖口服務區，車速仍只有29公里，湖口服務區到新竹車速略快，但也不到50公里。

高公局預估，傍晚6時前，國1南向湖口-新竹系統、三義-豐原、彰化-埔鹽系統、路竹-楠梓、國1北向圓山-汐止、國3南向土城-關西、寶山-茄苳、烏日-霧峰系統，及北向大溪-樹林等路段，車速仍可能出現低於40公里情形。1051231

(中央社)