台東成功漁港傳爆炸意外 船長恢復心跳

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台東縣成功鎮新港漁港一艘漁船，今天上午疑加油時爆炸起火，台籍船長被炸飛落海，經急救已恢復心跳，但仍無意識，送往醫院搶救。

警消獲報到達現場，火勢猛烈，並於海面上發現1名男子，經消防局成功分隊確認後為43歲的洪姓船長，經急救已恢復心跳呼吸，並緊急送醫急救。

另外船上的3名外籍漁工，兩名受到輕傷送醫救治，1名則無受傷。

漁工表示，漁船在加油時發現瓦斯筒有洩漏，在搬運瓦斯筒時引起火花，氣爆後連帶引燃汽油，詳細爆炸起火原因警方調查中。1051231

(中央社)