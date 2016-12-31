中共展示軍力 總統：國人不必過度驚恐

總統蔡英文今天與媒體茶敘，媒體問到，中共展示武力，包括軍機、軍艦都接近台灣。總統則說，整體的國家力量，足以因應現在所面臨的變局，國人同胞不需要過度的驚恐。

蔡總統今天與媒體年終茶敘，對於兩岸議題，蔡總統在致詞提到，北京當局正一步步地退回對台灣分化、打壓，甚至威脅、恫嚇的老路，「我們希望這不是北京當局政策性的抉擇」；她隨後接受媒體提問時，也兩度說到，「希望這個變化不是北京當局一個政策性的抉擇」。

媒體追問，蔡總統三度提到「希望這不是北京當局政策性的抉擇」，也希望讓兩岸關係坐下來好好談，但現在都是頻頻喊話，有什麼真正的反制作為嗎？蔡川熱線後也看到中國武力方面，軍機、軍艦都接近台灣，台灣人民心中惶恐，兩岸關係會不會變得更糟？政府實際作法是什麼，而不只是喊話？

蔡總統則說，其實整體的國家的力量是足以因應現在所面臨的變局，國人同胞不需要過度的驚恐。

她說，這樣的情勢是值得特別去注意、去處理，但是「我們國家整體的力量是有能力因應現在的變局，無論是從國防、經濟、社會面，我們都有足夠的能力來因應」，在這種情況底下，2017年的主軸，希望大家團結、共同面對外部的變局。1051231

(中央社)