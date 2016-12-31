年金改革分區座談登場 與會者敲桌抗議

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我要評比

國家年金改革委員會議分區會議今天登場，主持人勞動部長郭芳煜在台上致詞時，台下與會者不斷敲桌抗議，要求處理程序問題，並高喊要年金改革委員會副召集人林萬億出來。

總統府國家年金改革委員會將舉辦4場分區座談會議，首場分區座談31日在台北市舉行，民國106年1月7日、8日、14日，分別在中部、南部、東部召開；106年1月21至22日舉辦全國大會。1051231

(中央社)