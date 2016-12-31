連假第一天 高公局：國道下午南下易壅塞
(2:54更新壅塞路段)元旦連假第一天，國道今日上午全線雙向交通量為38百萬車公里，部分路段車流量大，不過多數路段行車順暢。高公局表示，下午13時至18時，南下路段會有壅塞情形。目前石碇到坪林時速僅29公里、中投到霧峰時速僅33公里，后里到豐原時速也都不到40公里。
高公局表示，下午13時至18時，國1南向湖口-新竹系統、三義-豐原、彰化-埔鹽系統、路竹-楠梓、國1北向圓山-汐止、國3南向土城-關西、寶山-茄苳、烏日-霧峰系統，及北向大溪-樹林等路段車速可能會低於40公里的壅塞情形。
另外， 國5路段除了上午7時實施高乘載管制前出現一波車潮，導致國5南港系統至坪林路段發生車多情形外，其餘時段車流大致正常。不過中午12時高乘載管制結束後，南向南港系統至坪林路段，時速也會低於40公里。
高公局提醒，若夜間行車，務必養足精神再上路，避免疲勞駕駛或精神不濟降低專注力，也建議南北長途走國3、短途走省縣道。
(中時電子報)
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