年金改革分區座談 參與代表頻拍桌抗議

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年金改革首場分區座談今天下午於台北市登場，會議甫開始，主持人、勞動部長郭芳煜引言時，台下不少代表群起拍桌抗議「程序問題」，打斷郭芳煜的發言。

照原定流程，應先進行報告事項，不過拍桌抗議的代表頻頻抗議「程序問題」，並質疑主持人是憑什麼身份站在台上？要求副總統陳建仁、政務委員林萬億出面說明。

隨後進行台上人員報告時，台下抗議者仍不時發出異議，砲轟年金改革是場騙局。

(中時)