回顧2016年 方文琳曝整年沒工作零收入
藝人方文琳和前夫于冠華離婚10年，但生活有女兒的陪伴下，她坦言很享受單身生活，在即將邁入2017的今天，她看見所有朋友都在做2016最後回顧，也讓她省思一整年究竟做了什麼，也因此自曝在工作繳了白卷，一整年毫無收入。
方文琳表示在工作上交了白卷，整年沒接到任何工作，導致年收入掛蛋，不過生活上卻是滿分的，其中最感謝的莫過於就是自己，她感謝自己學會轉念去看待事情，也感謝自己把身心靈都照顧得很好，讓自己充滿了愛的元素，雖然面對未知的2017難免讓人惶恐，但對這年成長許多的她，早已經不是問題了，對此粉絲也給予鼓勵，祝福她信的一年更加順遂。
(中時電子報)
關鍵字：方文琳
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