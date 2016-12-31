台東漁船爆炸 中油：非加油中發生

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台東成功鎮新港漁港今天早上一艘漁船進港加油發生爆炸，中油特此發布新聞稿澄清說明，該起漁船爆炸案件非因加油作業引發。

中油表示，漁船靠岸時，船隻尚未停俥熄火、船員尚未下船，且本公司執勤人員尚未與船方接觸，即發生漁船爆炸。因此，本起漁船爆炸非因加油作業所致，實際漁船爆炸發生原委仍待檢警消調查。單申請、加油，該船靠港後，尚未填單申請即發生爆炸，非加油中爆炸。

中油強調，經初步清查後，公司漁船站僅加油棚和站屋玻璃破裂；漁船站各項加油設備並無損傷，加油作業不受影響，惟仍須待檢警調查及現場清理後，始可恢復正常供油。

(工商)