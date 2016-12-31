自自冉冉爭議 台灣文學館長改挺總統府：值得肯定

賴和漢詩「乙卯元旦書懷」手稿。（截自《賴和紀念館》網頁手稿線上翻閱）

總統府發言人黃重諺30日公布總統府105年春聯與紅包袋。（中央社）

蔡英文總統生涯首個新春賀歲「自自冉冉」引發爭議，昨點名總統府用錯字的台灣文學館長廖振富今改口，除認同總統府「尊重不同見解」的說法，並表示肯定總統府將把台灣文學作品介紹給大家。

總統府30日公布新春春聯賀詞「自自冉冉 歡喜新春」，靈感來自台灣新文學之父賴和於1915年所創作的漢詩「乙卯元旦書懷」。台灣文學館長廖振富昨在臉書撰文表示，賴和原詩的這兩句應是「自自由由幸福身，歡歡喜喜過新春」，因為「自自冉冉」是前所未見且語意不通的詞。

總統府回應，之前就知道有其他研究者解讀為「自自由由」，但為求慎重，決定採用賴和基金會出版版本用詞。

對此，廖振富今早於臉書再度撰文表示，「身為台文館館長，雖然有自己學術上的看法，但也尊重民間各種討論及見解…總統府此次節錄賴和醫師的詩集，一方面把台灣文學作品介紹給大家，一方面藉由賴和的詩句，和民眾慶賀新年，也值得肯定。」

廖振富指出，「我們應該思考：為什麼大家對台灣文學這麼陌生？…遠因就是數十年的大中國教育，大家都沒機會接觸台灣在地的文學。大家都是受害者。」並說「這些陣痛正提醒我們，認真研讀台灣在地文史，是刻不容緩的大業，與其口水橫飛，不如各盡心力，誠懇面對祖先遺留的文化。」。

不過部分網友顯然不認同總統府的解釋，在廖振富臉書文章下留言「介紹台灣文學給民眾固然立意良善，但錯就是錯。」，還有人認為「這是有史以來第一次，總統府印製的春聯文字取自台灣文學。也是第一次印錯字。」。

(中時電子報)