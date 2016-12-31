討黨產 蔡英文：用協商代替對抗

討黨產，蔡英文列入2017年，新政府要做的第4件事情。蔡英文說，呼籲國民黨，為了解決這個問題，應該坐下來談。用協商來代替對抗，讓不當黨產的問題盡快走入歷史，給台灣民主一個健全發展的空間。

蔡英文今與中外媒體茶敘時指出，2017年新政府要做的四件事就是嚴肅面對分歧性的議題。作為總統，面對爭議的時候，我不會退居第二線，我必須想辦法讓這些分歧，找到對話的空間，最後能夠合理的解決。

像是不當黨產的爭議，蔡英文認為，這是黨國時期留下來的問題，在民主的時代，大家面對這些歷史問題時，應該要放下成見。

(中時)