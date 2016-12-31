歌手盧學叡身分證影本遭PO網 健保署長親致歉
歌手盧學叡日前在臉書透露，某次因故到衛福部健保署辦事時，繳交的身分證影本、卻遭1名劉姓公務員上傳到臉書，令他相當困擾。該事件也於今日、被健保署長李伯璋證實，表示其為該同仁的個人行為，已經約談、事後絕對會給予懲處，他也對此感到抱歉。
盧學叡因參加第一屆選秀歌唱節目《星光大道》而在演藝圈闖出名號，該節目的「同梯」還包括蕭敬騰、林宥嘉、楊宗緯等人。未料日前去健保署辦個事，個資就遭洩，對方將其正面的身分證影本，遮住身分證字號和地址後上傳臉書，在跟健保署抗議後獲得對方致歉，但同時透露是因「太喜歡盧學叡，導致一時衝動」。
記者求證李伯璋，他回答確有此事，且根據了解，該公務員隸屬健保署北區業務組，唯一名年輕的盧學叡粉絲，因看到心目中偶像、過於興奮才犯下此過錯。他強調，該行為相當不應該，健保署的政風處已對此展開調查，就算被害人說願意原諒，「該有的處份仍一定會有」。目前已完成約談，至於具體的處分內容，其相關公文預計在下周二送達，屆時再由他來評估決定。
李伯璋補充，該署對曾犯過錯的員工、都會進行造冊並加強管理，面對此事件的發生，他也坦言署內同仁對隱私、資安等觀念，仍有進步空間，會盡快加強署內相關的保密訓練，包括上課、進行教育訓練等，避免類似狀況再次發生。
(中時)
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