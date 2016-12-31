林書豪連兩場缺陣 籃網遭巫師痛電
美國職籃NBA台裔球星林書豪左大腿肌腱受傷，連續2場比賽缺陣的情況下，布魯克林籃網隊今天以95比118輸給華盛頓巫師隊。
這是林書豪本季第2次受傷，他11月初因左大腿拉傷，缺席17場比賽，日前出戰夏洛特黃蜂時再度受傷，但跟之前受傷的部位不一樣，不是舊傷復發。
籃網客場作戰，林書豪連續2場缺席、沒有隨隊，籃網總經理馬克斯（Sean Marks）日前指出，何時再度登場沒有時間表。
巫師整場領先，比數越拉越大，替補控衛柏克（Trey Burke）是焦點人物，上半場7投全中、飆4記三分球，整場比賽得27分，刷新本季個人新高。明星後衛華爾（John Wall）則是19分、14次助攻，最近9場比賽中的第8場「雙十」表現。1051231
(中央社)
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