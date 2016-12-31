媽是台灣人 SJM亨利深夜突喊累「公司不聽我說話」

Henry昨晚發文透露低落心情。（圖／翻攝自henryl89 Instagram）

Henry說「9年前開始就是錯誤」，如今已刪文。（圖／翻攝自henryl89 Instagram）

Henry深夜發求救文。（圖／中時資料照片）

27歲加拿大籍韓星Henry（亨利）是夯團Super Junior-M(SJM)成員，其父親是香港人、母親是台灣屏東人，2008年他在SM娛樂培育下以SJM成員身分出道，近來以個人專輯、參加《真正的男人》、《我們結婚了》等獲得不少人氣，豈料今(31日)凌晨他突然在Instagram發求救文，說累了，「9年前開始就是錯誤」、「我們公司現在不聽我說話」，隨後又刪文，讓粉絲相當憂心。

歷經練習生時期，Henry和大陸籍的周覓8年前加入SJ子團體SJM出輯，同團的還有SJ的始源、東海、厲旭、圭賢、晟敏、銀赫，由於Henry跟周覓並非SJ成員，一開始曾歷經不被SJ粉絲接受的辛苦時期，近年來Henry、周覓發個人專輯、獨自參加綜藝節目，使在異鄉打拼的兩人終於獲得不錯成績，人氣也扶搖直上。

今凌晨，Henry忽然在IG發出一張全黑的圖片，配文說：「好累好疲倦，如今沒辦法一個人做了，從9年前開始就是錯誤，現在變大又沒支持該怎麼辦？」並在下方留言說：「我...現在除了粉絲就沒別的了，看到這些就幫我說一下吧！我們公司現在不聽我說話」，接著閃電刪文，至今沒解釋狀況，使人不禁擔心起他與公司之後的變化。

(中時電子報)