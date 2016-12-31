陸女醫生連36小時參與手術 就地睡著
中國大陸一名婦產科女醫生余雪琛日前連續工作36個小時，其中還參與多台手術，她在手術空檔，坐在地上打盹，被其他醫生拍照下來轉發到微信朋友圈，竟讓她一夜間成為網路紅人。
綜合大陸澎湃新聞、動向新聞及微博等媒體報導，余雪琛今年27歲，是武漢大學中南醫院婦產科醫生，28日上午8時準時上班，因當晚還要上夜班，本應下午下班回家休息，因忙得不得了，晚間7時就直接值夜班。
28日晚間7時開始，由於先後有9名產婦因各種情況急診住院，余雪琛先後參與3台剖腹產手術、1台宮腔鏡手術，幾乎沒有一分鐘時間休息。
29日清晨，余雪琛洗了把臉，返回工作崗位繼續工作。剛吃完早餐，就開始參與婦產科的手術，一連做了6台，從上午8時一直做到晚間8時。
29日，在第5台手術和第6台手術的空檔，疲憊難忍的她，連口罩和手術服都來不及脫，就坐在手術室的地上閉眼休息。10分鐘後，稍微恢復精神的余雪琛再次投入手術。
她坐地打盹的樣子，被其他醫生拍照，上傳微信朋友圈。沒想到，卻一夜之間，在網路爆紅。
得知自己成為「網紅」，余雪琛接受陸媒採訪時不好意思地說，當時實在太累，身體不聽使喚只想睡一會。
她也說，自己作為新醫生，在手術過程中主要工作是配合主刀醫生，也要一刻不離地站在手術台前。但只要患者手術成功，自己累點沒什麼。
報導說，大陸「全面二孩政策」推出後，中南醫院的婦產科產婦激增，醫院平均每月要為500多名產婦接生，婦產科醫生的工作量比以往增加了3成多。1051231
(中央社)
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