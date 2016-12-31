年金分區座談 抗議聲不斷場面混亂
國家年金改革國是會議分區會議今天登場，主持會議的勞動部長郭芳煜致詞時，台下不斷拍桌抗議，要求處理程序問題，年金改革辦公室簡報也在台下一片抗議聲中進行，場面混亂。
首場國家年金改革委員會議分區會議下午登場，會議在集思交通部國際會議中心舉行，因場外有軍公教抗議，會議周邊進行交通管制，警方嚴陣以待。
分區會議下午2時舉行，會議主持人勞動部長郭芳煜在台上致詞時，與會者在台下不斷拍桌抗議，高喊要求處理程序問題，因會議並非年金改革委員會副召集人林萬億主持，與會者不斷高聲要求「林萬億出來」。
在現場不斷鼓譟下，郭芳煜還是完成致詞，並說，他是主辦單位，由他和銓敘部代表共同主持。緊接著由行政院年金改革辦公室進行年金改革報告，但台下與會者仍不斷拍桌，高聲喊話、抗議，現場混亂。1051231
(中央社)
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