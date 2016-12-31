同志董事被逼退 台世展會相隔8年出面道歉

政大社工系教授王增勇。（本報資料照片）

台灣世界展望會在官網發布聲明，8年前聘任王增勇教授為董事，但因社會尚對性向議題較為保守，在得知王增勇為同志後，要求他請辭，對此「至今仍感抱歉」。

王增勇30日在個人部落格為文〈那一年，我因為同志身份被迫請辭世展會董事〉，批台灣世界展望會29日發出澄清說，不聘任已婚同志是美國展望會，與台灣世展會無關，是個謊言。王增勇自述2008年受台灣世展會聘為董事，又因其同志身分，在同年9月被要求辭職。董事會還希望他可以用模糊的理由，主動提出辭呈，不要留下任何紀錄。

王增勇說，這是他人生第一次因同志身分受歧視，不過王增勇拒絕以模糊理由提出。他撰寫近3000字的辭職信，明確告知這是一件歧視同志的事件。但因為不想傷害世展會，至今未將此事公布，直到看到新聞稿，才知道8年過去，世展會仍未面對自己的歧視。

王增勇說，世展會發這則新聞稿，無非是怕同志領養人會停止捐款，但同時又告訴同志：「你們是骯髒不純潔的，不配代表世展會」。王增勇也附上自己當年的辭職信內容，內容除表明了同志的身分，也指出這是個歧視事件，並質疑所說的「我們還沒準備好」，真正的意思是「我們要繼續忽略同志的存在」。文末也點出「展望會沒有接納同志的空間」，甚至看不見自己的歧視行為。

台灣世界展望會官網今日刊出聲明，澄清不任用同性性傾向的員工等傳言。也回應王增勇發表的文章，並表示台灣世博會是專注兒童照顧與貧窮問題的機構，無意也無能參加同志議題。8年前社會性傾向議題保守，在得知王增勇為出櫃同志後，要求他辭職，對此至今仍感抱歉。台灣世展會還再次強調員工任用與升遷，不受性向影響，可受檢驗。

(中時)