菲總統令美菲軍演遠離南海 菲防長：避免惹惱中國

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路透社31日報導，為修復中菲關係，菲律賓總統杜特蒂要求菲國防部長需將同美國的聯合海軍演習地點轉移到南海以外地區。路透社稱，自杜特蒂將外交轉向中國後，菲律賓已決定減少與過去盟友美國的軍演次數。

菲律賓國防部長洛倫扎納(Delfin Lorenzana)30日對外表示，杜特蒂建議他為演習尋找新的地點。「為避免惹惱我們的鄰居，我們可能會把面向南海的海軍演習轉移到棉蘭老地區。我們要注意同鄰居們的相處方式。」

英國媒體稱，杜特蒂今年訪中國時表示，將疏遠美國，而美國自2002年來為菲律賓提供了近8億美元的軍事援助。杜特蒂29日重申，菲律賓會避免與中國發生對峙。

杜特蒂10月訪問北京，中菲兩國關係回暖。杜特蒂本月29日表示，並沒有緊迫的必要來強迫中國遵守南海仲裁案的裁決。

(旺報)