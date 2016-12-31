槍毒藏車趴趴走 遭警查獲辯「撿到的」

陳嫌翻找證件時，從隨身包包掉出子彈，又被查獲持有2把制式手槍！（王文吉攝）

陳男從隨身包包翻找證件時，掉出1排8顆掌心雷子彈。（王文吉攝）

台中23歲陳男昨深夜駕車載友人王男返家，行經大雅區時遇警網路檢，王男一時驚慌，誤開副駕駛座置物箱，遭員警瞥見藏有安非他命吸食器，警方搜索車內查獲2把制式手槍、子彈及安非他命，訊後依槍砲及毒品罪嫌移送。

警方調查，有毒品前科的23歲陳男昨深夜23時駕駛自小客車，搭載友人王男返家，行經大雅區中清路、科雅路時被路檢警網攔查，王男一時驚慌，不小心打開置物箱，眼尖警員瞥見藏有安非他命吸食器，喝令兩人下車受檢，不料陳男又從隨身包包翻找證件時，掉出1排8顆掌心雷子彈。

大雅分駐副所長林錦鋒懷疑車內還藏有槍毒，將人車押回所內，果然在後座雜物堆中，搜出克拉克手槍、點22掌心雷手槍各1把，子彈18顆及安非他他命1.5公克。

警方表示，搜索時陳嫌推稱「槍彈是剛剛逛逢甲夜市撿到的！」林錦鋒聽了回說「那麼奇怪，怎麼我都檢不到？」陳嫌自覺理由牽強才坦承，槍枝是施姓朋友1個多月前寄放，毒品則是與綽號「汶汶」網友聯絡，在高美濕地交貨。警訊後將陳嫌移送法辦外，並續追施男下落及槍彈來源。

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(中時)