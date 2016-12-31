巴格達再傳炸彈攻擊 至少21死44傷

伊拉克首都巴格達市集發生炸彈爆炸。（圖/Twitter）

（15:20更新）據美聯社報導，目前巴格達的爆炸案傷亡人數再次增加，來到21死、44傷。

（15:11更新）據庫德斯坦24新聞網報導，本次爆炸案共有2次，第一次在市場引爆後，民眾開始進入欲協助處理傷患，沒想到不久之後又發生第二次引爆，可見其歹毒的意圖。當地警方表示，有目擊者說在爆炸之前曾見到兩名疑似自殺炸彈客走入市場，目前尚無團體承認或自首與此次爆炸有關。

據半島電視台報導，中東地區的伊拉克首都巴格達（Baghdad）傳出炸彈攻擊事件，市中心熱鬧的Al-Sinak市場有2枚炸彈爆炸，造成當地至18人死亡、43人輕重傷。目前尚未得知爆炸原因、來源，由於炸彈放置地點屬於地方的熱鬧市集，死傷人數恐仍會持續上升。

(中時電子報)