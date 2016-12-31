跑向2017 台開首創無計時馬拉松

2016.12.31花蓮▲2017東海道超級馬拉松首先登場的是42K不限時馬拉松。（張祈攝）

2016.12.31花蓮▲2017東海道超級馬拉松今天中午陸續開跑。（張祈攝）

2016.12.31花蓮▲今年四大極地馬拉松總冠軍陳彥博在賽前為選手打氣，向2016說再見，用微笑的心情，跑向2017年，透過馬拉松賽事。（張祈攝）

跨年衝路跑！2017東海道超級馬拉松，超過2千名跑者今天中午起陸續起跑，全國唯一不限時馬拉松賽事，吸引各國好手前來體驗，連今年四大極地馬拉松總冠軍陳彥博也到場參與，一同在花東最美海岸線賽道上，跑向2017年！

由台開集團與中華民國超馬協會共同主辦的「2017東海道超級馬拉松」，以Green my life為主軸，代表健康、環保、永續，今天中午起陸續進行42K、24K不限時賽事，輕鬆圓一個跑馬拉松夢想。

其中哩程數高達110K的國際山海組格外受到矚目，不少馬拉松好手都指定報名這場晚上9點開跑，預計明天清晨6點左右能完成，至少9小時的長途馬拉松長跑，對選手來說是場耐力、體力的極大考驗。

台開集團董事長邱復生說，這場馬拉松最大特色是賽道沿著花東海岸山脈與綿延不絕的海岸線，跑在花蓮最漂亮的海灣，新的一年必會如同美景令人心曠神怡。馬拉松好手陳彥博一出場就尖叫聲不斷，不少粉絲把握機會與偶像合影，直呼，這真是2016最划算的馬拉松比賽。

首次來到花蓮的陳彥博，在賽前像選手勉勵選手，用盡全力的姿態，向2016說再見，用微笑的心情，跑向2017年，透過馬拉松賽事，用雙腳認識台灣，向世界展現台灣的美。

(中時)