年金分區會議 郭芳煜吵鬧聲中開場致詞

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年金改革首場分區座談今天下午登場，主持人勞動部長郭芳煜在現場吵鬧聲中開場致詞，他表示在分區及國是會議兩階段蒐集各界意見後，政府將提出修法草案送到立院審查，盼完成年金重大改革工程。

總統蔡英文上任後，落實推動年金改革，召開20場總統府國家年金改革委員會議後，將在北中南東召開4場分區座談，首場北部分區座談今天下午登場，民國106年1月7日、8日、14日，分別在中部、南部、東部召開；明年1月21至日22日舉辦全國大會。

郭芳煜上台致詞時現場出現抗議吵鬧聲，他回應等一下會處理程序問題，隨後致詞時表示出席者代表每一個團體，對年金改革都提出重要建議，對未來年金改革會有很大助益。

他指出，年金會議過去開了20次會議，為凝聚蒐集各方意見，政府規劃舉辦國事會議，並以兩階段辦理，第一階段從今天開始有分區會議，第二階段則有全國大會，盼透過這樣程序蒐集各方意見後，相關部會提出修法草案，再經立院審查後完成重大改革工程。1051231

(中央社)