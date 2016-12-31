婚姻平權處理 總統：測試社會成熟度

總統蔡英文今天被問到婚姻平權議題，她說，這個問題的處理將會測試台灣社會成熟度，跟接受新的議題挑戰的處理能力，以台灣整體社會的成熟度，應該可以很理性且充分處理。

蔡總統今天與媒體茶敘，媒體關切，對於婚姻平權的草案，蔡總統對立法院下個會期有什麼期望？

蔡總統說，這個議題，社會上有許多人有不同的想法、感受。這種議題在世界各國也都碰到，在處理過程中，社會有一定程度的分歧性，早期也會出現一些衝突，但經過對話後，會找出路徑，讓這個議題在社會比較大的共識、比較大的支持底下，往前走。

她說，這個議題在立院的處理確實看到有一些衝突性，這是議題處理早期必然出現的現象；立法院的處理是讓所有提案都能夠進入二讀協商，也開了一個門，將來有關問題處理的法案、修正意見，都可以進入協商，換句話說，立法院事實上鋪了一條路，希望後續的過程中，社會開始進行對話。

蔡總統認為這個議題已經進入社會對話期了，也就是說，這個問題在其他國家與所有分歧性的議題其實是一樣的，它必須經過一個衝突期，再經過一個對話期，然後整合成一個大家可以共同、比較能夠接受、往前走的路徑；現在也是一樣，一步一步在處理，前階段看到的是衝突期的現象，現在已經走入對話期。

總統說，這個問題的處理將會測試台灣社會成熟度，跟接受新的議題挑戰的處理能力，以台灣整體社會的成熟度，應該可以很理性，而且有充分處理的機會。1051231

(中央社)