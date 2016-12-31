宜蘭肥料公司事故 2人急救無效

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宜蘭縣冬山鄉一家肥料公司今天上午傳出事故，有員工沼氣中毒，警消表示，現場有2人因吸入沼氣送醫前失去生命跡象，經急救仍回天乏術，另5人輕傷。

宜蘭縣政府勞工處表示，該廠為宜蘭縣主要收受病死豬等廢棄物之再利用，經廠內高溫蒸煮，發酵乾燥製成液體及固體肥料的廠商，該場也另有農委會核發肥料登記證，將針對受害勞工啟動關懷與協助。

環保署毒災應變隊，第一時間進入廠內監測硫化氫反應，槽體濃度高達300ppm，勞工作業環境八小時容許濃度10ppm，周界外未測得硫化氫濃度。北區職安中心也已派員到場，針對外洩鑑定發生災害原因，並確認刑事責任。

宜蘭縣消防局指出，該公司平時定期清理硫化氫及水混合的廢氣液體，平時處理時空氣中也會散發硫化氫味道，但今天現場疑似當時濃度較濃，案發時，負責清理的林姓員工疑中毒倒地，另名游姓員工前往察看時，也中毒倒地。

消防局說，其他員工看到狀況後，立即利用通風排煙將濃度降低，並趕緊搶救已中毒倒地的2名同事，通報警消到場協助，陸續又傳出5人感到身體不適，送醫救治。

宜蘭縣消防局表示，該肥料公司今天上午傳出事故，現場有員工疑似沼氣中毒，到場後發現2人失去生命跡象，分別緊急送往聖母醫院、博愛醫院，經急救後仍宣告不治。

另外，還有5名輕傷患者，則分別載送2名送博愛醫院、3名送聖母醫院救治，現場詳細情形將由警方及相關單位介入調查。1051231

(中央社)