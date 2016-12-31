來份雜碎？陸2016的那些奇葩書名
陸媒整理報導大陸2016年出版的那些讓人無言以對的奇葩書名，包括「你剛好醜成我喜歡的樣子」、「哇哦！這些姑娘好有才」、「本書書名無法描述本書內容」、「來份雜碎」。
中國大陸澎湃新聞今天報導了大陸2016年出版品的奇葩書名，還包括「我就是不想變成你喜歡的那種人」、「哇哦！這些姑娘好有才」、「哇哈!這些老頭真有趣」、「喵嗚，原來你是這種汪」。
至於「本書書名無法描述本書內容－一場逗你玩的哲學冒險」，則被這篇報導形容為「爛翻譯是如何毀書的」，因為這本外文書原名「聖誕老人存在嗎？一個哲學研究（Does Santa Exist？：A Philosophical Investigation）」。
「來份雜碎」一書的英文則是「CHOP SUEY」，原來是傳說中紅遍美國的中國菜「炒雜燴菜」。這本書是牛津大學出版社的通俗學術書系列，副標題「中餐在美國的文化史」。1051231
(中央社)
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