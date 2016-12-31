中市跨年接駁 雙主場各加一線接駁車

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「2017花Young台中」跨年晚會今天晚間將在洲際棒球場及麗寶樂園第二停車場登場，台中市交通局為加強疏運，再增開「洲際棒球場-台中火車站」及「麗寶樂園-后里國小」接駁車路線。

台中市交通局長王義川今天表示，為讓晚會散場疏運更加順暢，交通局規劃洲際棒球場往台中火車站接駁車，提供參加跨年晚會的民眾另一選擇。

王義川指出，該路線接駁車只提供洲際棒球場晚會散場時，單方向往台中火車站的疏運，自今天晚間11時起，行駛至隔天凌晨2時，坐滿即發。

至於麗寶樂園第二停車場，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，交通局特別再加開「后里國小-麗寶樂園」接駁車，自今天下午4時至晚間10時，從后里國小前往麗寶樂園，返程則行駛至隔天凌晨2時，每15至20分鐘發一班車。1051231

(中央社)