元旦新法 法員工下班能對老闆不讀不回
法國企業元旦起將被要求確保員工的「離線權」，當局希望化解現代員工下班後被迫看公司電子郵件的折磨。
法新社報導，法國就業新法將於1月1日起生效，擁有50名以上員工的組織必須開始協商，定義員工不理會智慧型手機的權利。
過度使用數位裝置，一直被視為身體精疲力竭、失眠以及人際關係問題等大大小小狀況的元凶，許多員工不確定何時可以關機。
所謂「隨時在線」的工作文化已導致愈來愈多人超時工作，但通常沒有加班費。法國這項措施目的在解決這個問題，同時也讓員工面對辦公室外工作時更有彈性。
這項措施是勞動部長庫姆里（Myriam El Khomri）推出，她去年9月委託製作的報告中警告，許多工作場所患有的「資訊肥胖症」（info-obesity，過度吸收資訊）會影響健康。
根據新法，公司將必須與員工協商，就他們關機的權利與降低工作侵害私生活的方式達成共識。
若無法達成協議，公司必須公布一份章程，明確詳述對員工的要求和員工下班權益。
不過這種新的「離線權」有可能「看得到、吃不到」，未能規定相關權益的企業預料不會面臨制裁。（譯者：中央社盧映孜）1051231
(中央社)
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