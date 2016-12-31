港泛民人士馮檢基被拒入境澳門

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香港資深泛民主派人士馮檢基今天被澳門當局拒絕入境。

官方香港電台報導，民主民生協進會中常委馮檢基於中午搭乘船隻前往澳門，但抵達後即被海關方面扣查，指他對澳門內部保安的穩定構成威脅，禁其入境。

報導表示，馮檢基其後搭乘船隻折返香港。

馮檢基強烈抗議澳門當局的做法，質疑對方有入境黑名單。

據報導，馮檢基今天只是與親友到澳門旅遊，預計當天來回，並非參與任何活動。

他說，這已是過去數年來，第3次被澳門當局拒絕入境。

馮檢基為泛民陣營資深從政者，早年屬於溫和派，與北京方面有溝通。但近幾年來，他的立場變得激進，曾參與「占中運動」。

馮檢基同時是資深立法會議員，但在今年9月的選舉連任落敗。1051231

(中央社)