官田工寮火警　1男不幸葬身火窟

過不了年，台南官田31日清晨6點半一處果園工寮起火，警消獲報後趕往灌救，但磚造鐵皮屋已閃燃，導致借住的42歲胡姓男子來不及逃出身亡。警消初判起火點在死者床邊，恐因煙蒂未熄滅而起火，讓胡男陳屍在屋內，但詳細起火原因及死因有待進一步釐清。

位於官田拔林里的芒果園工寮為磚造、鐵皮屋頂的平房，31日清晨發生火警，警方上午前往火場勘查發現，火警發生後，胡男恐從睡夢中驚醒，其一度想逃生，但屋內火勢幾乎閃燃，導致來不及逃生，胡男不幸葬身火窟。

警消初步研判，起火點疑似在死者床鋪旁邊，且火場內有許多易燃物，也發現不少被燒熔的高粱酒瓶，火場溫度恐高達600度，而死者正面身體則因燒焦碳化而蜷曲，背部靠著牆壁，陳屍在距離出口3公尺處。

警方表示，胡男有酗酒抽菸的習慣，最近恐因失業當臨時工，心情不佳，借住在友人的芒果園工寮10多天，家人昨晚曾到工寮勸胡男回家，胡男也允諾會回家過新年，孰料，竟葬身火窟，胡妻聽聞後也傷心欲絕。

(中時)