張泰山想回中職 但覺已是台灣棒球絕緣體

張泰山覺繼續在國內打球的希望不大。(資料照 謝明祚攝)

再過1天就是2017年，今年在日本獨立聯盟打1個球季的中職全壘打王「森林王子」張泰山，也有新年新希望，他說：「希望明年有開心的事出現。」亦即，有機會重返中職。

19歲就加入前味全龍打職棒的張泰山，2015年球季結束被統一獅釋出，20年職棒生涯留下289轟紀錄，成為中職全壘打紀錄保持人，離開獅隊後因另3隊無人問津，今年轉戰日本獨立聯盟，儘管已40歲，但在日本打了1年後，自信自己還可以打，季後返台後，抱著等待的心情，期待有機會重返中職，再披戰袍。

惟隨著時間1天天過去，始終沒有球隊上門接觸，讓他的希望變成失望，「剛從日本回來的時候很期待，可是今天是2016年的最後1天，一直都沒有球隊找我或經紀人，我已經放下了，覺得回到中職的希望不大。」張泰山說。

不止是中職無人找上門，就連業餘成棒也沒人找，讓他感慨的說：「我好像已經是台灣棒球的絕緣體，已經沒有人要，如果你問我新年新希望是什麼，我會說：希望2017年有開心的事出現，而最開心的事就是回到中華職棒。」

由於想繼續在國內打球的期待可能落空，張泰山目前開始想著下一步要怎麼走，曾到基層與中華棒協投石問路，看看有無擔任教練機會，但他認為，中職4隊年底的陣容與教練差不多都已塵埃落定，應該已無希望。

富邦悍將球團30日曾說，等全隊球員薪事搞定，會評詁是否網羅張泰山。張泰山31日不斷問記者：這是他們(富邦)主動提出來、還是記者提出這個問題？對能否加入富邦悍將相當關心。感覺的出來，他把重返中職的唯一希望寄託在富邦悍將的身上。

說到富邦悍將把陽建福列為觀察球員，張泰山對這位昔日興農牛老隊友由衷祝福，他說：「阿福今年在日本獨立聯盟，很勤奮在作自我訓練，看到他有球隊願意給他機會，很為他開心，這都是他自己努力得來的。」

(中時電子報)