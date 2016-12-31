澳音樂節散場爆推擠 60人受傷

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澳洲警方今天表示，參加維多利亞省「瀑布音樂藝術節」的群眾，在表演結束散場時跌倒引發推擠，造成60人受傷，所幸無人有生命危險，未釀成重大悲劇。

美聯社報導，維多利亞省警方在聲明中表示，「瀑布音樂藝術節」（Falls Music and Arts Festival）傷患沒有人有性命危險，但有19人重傷送醫。

警方表示，這起事件是發生於昨晚，當時澳洲搖滾樂團DMA's表演結束，粉絲試圖離開時，前方觀眾數人失去平衡跌倒。

維多利亞救護車隊（Ambulance Victoria）衛生官員霍爾曼（Paul Holman）說，之後發生推擠，醫護人員估計約有60人受傷。有些人腿部、肋骨、臀部與骨盆骨折，還有人頭部受傷、可能還有脊椎受傷，有些人只是受到割傷與擦傷。

霍爾曼在聲明中說：「雖然受傷情況很嚴重，很可能演變成一場悲劇，我們很欣慰最後情況沒有惡化。」

音樂節主辦單位在臉書（Facebook）表示，由於發生推擠事件，娛樂活動將暫停舉行，但將在明天恢復演出。（譯者：中央社張曉雯）1051231

(中央社)